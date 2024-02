"Storie di Passaggio" a Lucca: un ciclo di incontri per raccogliere fondi per beneficenza

Un ciclo di incontri, tra presentazioni e dialoghi che avrà al centro un doppio obiettivo: non solo quello di intrattenere, offrire spunti di riflessione e confrontarsi su temi diversi, ma anche quello di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza ad alcune realtà del territorio. È l’idea nata dalla collaborazione tra tre donne: Irene Luvisi, general manager del Grand Hotel Guinigi, Ilaria Maraviglia, consulente aziendale in marketing e comunicazione, Gina Truglio, titolare della libreria Ubik Lucca.

Proprio il Grand Hotel Guinigi farà da sfondo al ricco calendario di eventi in programma.

È stata questa location - punto di riferimento non solo per chi vive e risiede a Lucca, ma anche per i tanti viaggiatori che scelgono come destinazione la nostra città– a ispirare il nome dell’iniziativa.

Si chiamerà “Storie di passaggio” per le voci, i pensieri e le emozioni che qui troveranno spazio, in un luogo che, di natura, è già un contenitore di culture diverse e di incontri grazie alle diverse personalità che, nell’hotel, incrociano le proprie strade. Storie “per chi va e per chi viene”, insomma, per chiunque desideri “passare”, tendendo un orecchio, schiudendo lo sguardo, aprendo la mente.

Occasioni di ascolto e confronto preziose per chi parteciperà, ma non solo. Se da una parte l’ingresso sarà totalmente gratuito, infatti, dall’altra l’intento è quello di raccogliere fondi da donare in beneficenza.

Durante gli eventi, i rappresentanti dei tre enti e associazioni del territorio a cui sarà devoluta la somma, il Villaggio Del Fanciullo, la Fondazione Alice Benvenuti Onlus e l’Associazione Il Sogno Onlus, avranno modo di raccontare ai presenti qualcosa di più sui progetti e sui percorsi che svolgono. Chiunque vorrà, potrà offrire loro il proprio contributo volontario per sostenere il lavoro e l’impegno di chi quotidianamente opera in queste realtà mettendosi al servizio della comunità.

A inaugurare la rassegna “Storie di Passaggio”, sarà la presentazione del libro “Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera” a firma del giornalista Andrea Cosimini. L’appuntamento al Grand Hotel Guinigi in via Romana sarà sabato 24 febbraio alle 18 nella sala Boccherini, dove l’autore dialogherà con la giornalista pubblicista, Francesca Sargenti. Ad accompagnare l’intervista, la musica della lucchese Ilaria Biagini, cantante, compositrice e polistrumentista che renderà l’esperienza ancora più immersiva. Al primo evento in rassegna saranno presenti alcuni rappresentanti dell’Associazione Il Sogno di Castelnuovo Garfagnana.

“Attraverso ‘Storie di Passaggio’, vogliamo inserirci nell’offerta culturale della nostra città, generando qualcosa dall’alto valore sociale – concludono le organizzatrici – Ci auguriamo di poter fare la differenza per le tre realtà a cui sarà destinata la cifra raggiunta, che rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro territorio in termini di accoglienza, assistenza, sostegno per i bambini con disabilità e supporto per la crescita delle giovani generazioni. Confidiamo che, tutto ciò, funga da amplificatore e si traduca in un sostegno sempre crescente ai soggetti che operano per il bene del prossimo. È questo che, attraverso la nostra iniziativa, ci proponiamo di fare, diffondendo sapere, creando partecipazione, testimoniando le difficoltà, immaginando prospettive”.

