Uccise un 25enne a Pisa, arrestato un 32enne

La sera del 5 gennaio 2024, a Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele II, un ragazzo tunisino di 25 anni è stato ucciso con alcuni fendenti mortali. I carabinieri di Pisa sono intervenuti immediatamente. Grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Pisa, è stato identificato un uomo georgiano di 32 anni come responsabile del crimine e è stato arrestato.

Ulteriori indagini condotte dai Carabinieri di Pisa con l'assistenza del Nucleo Investigativo hanno portato all'identificazione e all'arresto, il 21 gennaio 2024, di quattro tunisini e un altro georgiano coinvolti nella rissa. Oltre a questi arresti, un altro tunisino è stato arrestato in seguito alle indagini condotte dalla Compagnia di Pisa, sempre per il reato di rissa aggravata in concorso. Tutti gli arrestati sono stati sottoposti alle procedure legali e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.