Vocinsieme e Vocintransito, 5 incontri con le famiglie di San Miniato

Al via un nuovo ciclo di incontri informativi sull’infanzia e l’adolescenza, a cura degli educatori del Centro infanzia adolescenza e famiglie Vocinsieme e Vocintransito in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Sacchetti e Buonarroti. “Com’è andata? Bene – Cosa avete fatto? Niente” è un'iniziativa rivolta alle famiglie degli alunni delle scuole del comune di San Miniato, uno spazio per creare momenti di confronto e di riflessione.

Sono cinque incontri per chiedere, condividere, rispondere e confrontarsi sui temi della genitorialità e dell'educazione all’ascolto di sé e degli altri, ai quali saranno presenti alcuni esperti che faciliteranno la discussione e il confronto sui temi.

Si comincia il 22 febbraio e il 21 marzo con il professor Alessandro Frosini, ex docente e dirigente dell'IT Cattaneo, al Centro Vocinsieme, che affronterà il tema del dialogo tra adulti e minori; si prosegue il 18 aprile con un incontro condotto dalle educatrici e dagli educatori del Ciaf al Centro Vocinsieme e dedicato al dialogo. Il 9 maggio al Centro Vocintransito, la psicologa e psicoterapeuta Monica Ferri parlerà dell'ascolto e l'ultimo appuntamento sarà il 23 maggio con Cristina Monteverdi, dietista e psicologa, anche lei con un incontro sull'ascolto.

Gli incontri saranno alle 21.15 al Centro infanzia adolescenza e famiglie Vocinsieme (via G. Capponi, 3 a San Miniato Basso) e al Centro infanzia adolescenza e famiglie Vocintransito (piazza G. Rossa a Ponte a Egola). La prenotazione non è obbligatoria ma è utile per poter accogliere al meglio i partecipanti e si può fare attraverso scansione del QR CODE presente sul manifesto delle iniziative. Per info: 338 5904664 oppure vocinsieme@comune.sa-miniato.pi.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa