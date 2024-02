A Staffoli sabato 24 febbraio si parla tedesco. Al Centro Avis di via Ugo Foscolo si terrà la prima Festa Bavarese. L'organizzazione è dell'Avis di Staffoli.

Il menù sarà interamente ispirato alla cucina bavarese e non mancherà la birra. Per info e prenotazioni si veda la locandina in basso.