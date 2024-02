L'Intelligenza Artificiale e le sue potenzialità, incontro con Puliafito e De Baggis a Fucecchio

Il Circolo Arci G. Pacchi di Fucecchio organizza un altro interessante appuntamento della rassegna "Libri a Pacchi", ciclo di incontri dedicati alla letteratura e alla saggistica contemporanea, con la presenza degli autori. Il prossimo evento si terrà sabato 24 febbraio alle ore 17, e vedrà protagonista il libro "In principio era ChatGPT" di Alberto Puliafito e Mafe De Baggis, con la partecipazione dell'autore Alberto Puliafito, introdotto da Manuele Vannucci, consigliere del Circolo.

"In principio era ChatGPT" affronta tematiche di grande attualità e risonanza, immergendoci nel mondo dell'Intelligenza Artificiale e delle sue potenzialità rivoluzionarie. Gli autori esplorano il futuro dell'AI, ponendosi interrogativi cruciali sul suo impatto sul lavoro, sull'istruzione e sulla nostra capacità di discernere il vero dal falso in un'era digitale sempre più avanzata. Questo saggio invita a una riflessione profonda su come l'umanità può collaborare con le macchine, trasformando le sfide in opportunità per un progresso condiviso.

L'evento sarà un'occasione unica per dialogare con gli autori, approfondire i temi trattati nel libro e comprendere meglio le dinamiche che regolano il rapporto tra umani e intelligenze artificiali. Sarà inoltre possibile esplorare come queste tecnologie possano diventare alleate preziose nella nostra vita quotidiana, influenzando positivamente il modo in cui lavoriamo, apprendiamo e interagiamo con il mondo che ci circonda.

Un viaggio alla scoperta dell'AI, dalle sue origini alle sue applicazioni attuali, per immaginare insieme un futuro in cui tecnologia e umanità possano coesistere armoniosamente. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo appassionante incontro letterario, di fare domande e di condividere le vostre riflessioni.

Per maggiori informazioni sull'evento e per prenotare il vostro posto, vi invitiamo a contattare il Circolo Arci G. Pacchi di Fucecchio. Vi aspettiamo numerosi!

Di seguito i prossimi appuntamenti di "Libri a Pacchi":

Sabato 9 marzo: "Ho ucciso Achille Occhetto", Pilade Cantini e Marcello Cavallini, ed. Eclettica.

Sabato 6 aprile, "Il ritorno", Marco Vichi, Casa editrice Guanda.

Sabato 20 aprile: "I segreti dell'habitat felice", Giuseppe Salamone, Uno editori.

Fonte: Ufficio stampa