Tutti contro tutti a padel: a Vinci è tempo di Royal Rumble

Un pomeriggio all’insegna del Padel, e della lotta all’ultimo punto, è in arrivo per sabato 24 febbraio al “Tennis&Padel” a partire dalle ore 14 in via Girolamo Calvi 80 a Vinci, provincia di Firenze. Si chiama “1° Torneo Royal Rumble” e sarà una sorta di tutti contro tutti senza lasciare spazio a riposo o tattiche particolari dei giocatori che animeranno il tabellone principale: le iscrizioni sono aperte già da giorni e stanno procedendo a gonfie vele per quello che si prospetta essere un appuntamento ricco di spunti e, soprattutto di divertimento, visto che si sfidano giocatori amatoriali. L’organizzazione dell’evento è affidata all’Asd Padelmaniac. Gli iscritti si scontreranno fra di loro, senza seguire un vero e proprio tabellone, con la vittoria che arriverà conquistando cinque game all’interno del match. Allo stesso modo, però, se nel campo 1 la partita finisce viene fermato il gioco anche nel campo 2 e vince chi, in quel momento, si trova in vantaggio. Per ogni affermazione vengono assegnati 6 punti e c’è un punto per ogni game vinto: al termine della “Royal Rumble” viene proclamata vincitrice la coppia che avrà racimolato il punteggio più alto mentre i premi saranno assicurati alle prime cinque coppie della classifica.

Per tutte le informazioni sulle iscrizioni al torneo, è possibile visitare le pagine Instagram @asd_padelmaniac e su @Padelvinci oppure contatta i seguenti numeri: 392/9510039 e 331/4115168

Fonte: Ufficio stampa