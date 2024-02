Aggrediscono e rapinano ventenni in centro a Firenze: tre in manette, due sono minorenni

Ventenni originari del Pakistan sono strati aggrediti e rapinati in centro a Firenze da un gruppetto di giovanissimi messi in fuga dalla polizia. Tre persone sono state arrestate, due sono minorenni.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 21 febbraio in largo Alinari. Gli aggressori, secondo quanto emerso, sarebbero stati poco meno di dieci: dopo aver avvicinato i malcapitati sul marciapiede con la scusa di chiarire il fatto che uno di loro sarebbe stato “guardato male…” dai tre amici, sarebbero ben presto passati all’azione.

Uno del gruppo di assalitori avrebbe addirittura estratto un coltello a serramanico. Altri avrebbero provato a farsi consegnare un telefonino e altri ancora sarebbero invece riusciti a sfilare documenti, carta di credito e 80 euro in contanti dalle tasche di uno degli aggrediti.

La rapina avrebbe anche preso contestualmente la piega di una vera e propria aggressione, sarebbero volati schiaffi e pugni violenti. Solo la presenza della polizia ha messo in fuga gli aggressori. Ma la polizia ha avviato le indagini e in via Fiume ha bloccato due 17enni e un 23enne di origini tunisine, per poi arrestarli.

Uno dei ventenni pakistani è finito in ospedale dove gli hanno diagnosticato, tra le altre cose, la frattura del setto nasale con una prognosi, al momento, di 30 giorni. Gli altri due avrebbero invece accusato diversi dolori, senza ricorrere tuttavia a cure mediche fatti.

La polizia è ora a lavoro per dare un volto ai presunti complici degli arrestati che mancano all’appello, compreso colui che ha tirato fuori il coltello, oltre a ricostruire il ruolo che ognuno ha avuto nell’episodio.