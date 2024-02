Anche il pubblico canta a 'Circlesong' al Teatro C'Art

Teatro C'art presenta un'esperienza musicale straordinaria: la CIRCLESONG, un evento più unico che raro, in programma per questo sabato 24 febbraio alle ore 18:30 presso la sede di Via G. Brodolini n.9 a Castelfiorentino (FI).

In questa particolare forma ancestrale di canto improvvisato, denominata CircleSong, non ci sono attori e non c'è pubblico, ma tutti sono invitati a diventare parte di un'unica vibrante sinfonia di voci. Il gruppo di partecipanti, disposti in cerchio e divisi in sezioni, sarà guidato da Flavia Chiacchella in un'esperienza unica di condivisione e creazione musicale collettiva.

La CircleSong è un canto rituale aperto a tutti, senza alcuna preparazione musicale richiesta. Durante l'evento, i partecipanti ripeteranno una breve sequenza di suoni ritmici e melodici, creando un'armonia condivisa e vibrante. Un'opportunità per unirsi in cerchio, condividere le proprie voci e creare insieme una magica atmosfera di musica spontanea, ritmi avvincenti e energia contagiosa della creatività musicale di gruppo.

L'appuntamento è fissato per le 18:30, con un costo del biglietto di 4€ a cui va aggiunta una Tessera Associativa Teatro C'art al costo di 1€. Portate con voi la vostra voce e il desiderio di connettervi attraverso la musica.

Teatro C'art vi invita a partecipare numerosi a questa straordinaria esperienza musicale. Lasciatevi trasportare dalla magia della CircleSong e unitevi a noi in questa celebrazione unica.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, vi preghiamo di contattare Teatro C'art mandando una mail a info@teatrocart.com

BIO

Flavia Chiacchella pianista di formazione e cantante per passione. Si diploma in teoria e solfeggio al Conservatorio di Perugia e studia pianoforte classico e jazz. Nel 2011 incontra Luisa Cottifogli e inizia a far parte della sua ‘Orchestra Vocale del Sabato’. Da lì è tutto un susseguirsi di esperienze nel campo della polifonia e dell’improvvisazione vocale e dell’esplorazione della voce. Incontra Oskar Boldre e per 5 anni fa parte della sua orchestra vocale ‘Ancore d’Aria’. Studia poi con Bob Stoloff, Anita Daulne, Joey Blake, David Worm, Faraualla, Albert Hera, Charles Raszl. L’esperienza più significativa però certamente è l’incontro con Rhiannon e il trasferimento alle Hawaii per 3 mesi nel 2018 per studiare con lei. Fonda e dirige con Silvia Laniado dal 2017 il ComiCoro, dove uniscono improvvisazione vocale, polifonia e tecniche del comico applicate al canto. La sua ultima passione e formazione (con Oskar Boldre) riguarda la conduzione di Circlesong. Fa parte del Collettivo Canti in Cerchio-Italia. Insegna improvvisazione vocale alla scuola di Teatro Fisico ‘Philip Radice’ (To) e alla scuola di improvvisazione teatrale Quintatinta (To) e in altri corsi o lezioni individuali di canto, solfeggio e ear training. Fa parte del progetto vocale ‘Marilena Anzini e Ciwicè’ al loro secondo album e del collettivo di improvvisazione ‘Groovy Soup Collective’, un collettivo di musicistə che improvvisano tramite il metodo ‘Ritmo con Señas’ di Santiago Vazquez.

Fonte: Ufficio Stampa