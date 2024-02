CLK Castelfiorentino si accredita per il Centralino Virtuale

CLK Italia s.r.l. Uninominale, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, è lieta di annunciare di aver ottenuto la qualifica di livello QC1 per i suoi Servizi Cloud di tipo “Software as a Service” (Saas) per il Centralino Virtuale, forniti da ACN Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, (ex AgiD).

Questo traguardo testimonia l’impegno di CLK Italia verso l’eccellenza operativa e conferma la capacità dell’azienda di fornire soluzioni cloud affidabili e sicure ai propri clienti.

La qualifica di livello QC1 è il risultato di un processo di valutazione rigoroso che attesta la conformità di CLK Italia ai più elevati standard di sicurezza, affidabilità e performance nel settore dei Servizi Cloud. I servizi Cloud “Saas” di ACN offerti da CLK Italia consentono ad esempio alle pubbliche amministrazioni, di migliorare l’efficienza operativa, aumentare la flessibilità ed essere più vicini al cittadino.

Con la qualifica di livello QC1, CLK Italia si impegna a continuare a offrire soluzioni cloud di alto livello, supportando il settore pubblico nel raggiungimento dei propri obiettivi.

“Si tratta di un traguardo significativo per CLK Italia,” ha dichiarato Roberto Tordini, Direttore Commerciale di CLK Italia. “L’ottenimento della qualifica di livello QC1 testimonia il nostro impegno costante nell’offrire al settore pubblico soluzioni all’avanguardia ed affidabili. Siamo orgogliosi di questa certificazione da parte di ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) per garantire ai nostri clienti i più alti standard di sicurezza e qualità nei servizi cloud.”

Per ulteriori informazioni sui Servizi Cloud di ACN forniti da CLK Italia e sulla qualifica di livello QC1, visitare il sito web ufficiale all’indirizzo www.clk-italia.it/accreditamento-acn/.

Fonte: CLK Italia