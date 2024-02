Infortunio sul lavoro ad Avenza, frazione di Carrara, in un'azienda che si occupa di metalli e leghe. Un uomo è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato colpito in volto da quello che pare essere un gancio. Il fatto è avvenuto alle 10.10 e sul posto è stato mandato l'elisoccorso Pegaso. Il trasferimento è avvenuto a Cisanello (Pisa). Sul posto la medicina del lavoro e i carabinieri.