Donare il plasma è un gioco di squadra, l'iniziativa con la Pallavolo Castelfranco

La collaborazione tra associazioni, fondazioni, università e sport è fondamentale per fare squadra perché tutti assieme si possa trovare sempre migliori prospettive di diagnosi, cura e presa in carico a tutto vantaggio della qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Quest'anno FGL-ZUMA si schiera a fianco dell'Associazione CIDP Italia APS il cui presidente è Massimo Marra, della fondazione -Un passo per te- il cui presidente è il professore Gabriele siciliano della AOUP Pisa e dei Fratres Donatori di Sangue.

Queste fondazioni si occupano della ricerca su tutte le malattie neuromuscolari tra le quali ci sono anche le neuropatie disimmuni come la cidp (polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante).

L’obiettivo della collaborazione è quello di sostenere ma soprattutto far conoscere i benefici vitali che il plasma ha su pazienti affetti da queste malattie.

In Italia le persone con una malattia rara sono più di 2 milioni: una su 5 è un bambino. Spesso le cure sono basate sulla somministrazione di immunoglobuline, farmaci derivato dal plasma, come nel caso della malattia rara cidp (polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante).

La difficoltà è che il plasma non si fabbrica, si dona. Senza donazioni non ci sono farmaci sufficienti per le persone affette da questa malattie curate da plasmaderivati.

Per donare il plasma è sufficiente sottoporsi a un semplice prelievo effettuato tramite un separatore cellulare, apparecchio che separa i globuli rossi, bianchi e piastrine, dalla componente liquida che viene raccolta in una sacca.

La donazione di plasma è "leggera" per l'organismo perché non comporta un abbassamento dell'emoglobina nel sangue ed è indicata anche per le donne, che generalmente presentano livelli più bassi degli uomini e per gli sportivi perché la donazione non inficia sulla prestanza sportiva

Società Pallavolo Castelfranco, le atlete lo staff e tutto il direttivo sono orgogliosi di sostenere le fondazioni e di contribuire ad una corretta informazione e sensibilizzazione sulla necessità di donare il plasma.

Domenica 25 febbraio, in occasione della 17° gara di campionato B1F al PalaBagagli di Castelfranco, le ragazze si riscalderanno con le magliette delle Fondazioni a sostegno e suggello della collaborazione, magliette regalate al pubblico al termine della gara. Saranno presenti anche alcuni responsabili delle associazioni con materiali illustrativi e gadget, utili per chi vorrà conoscere meglio la realtà della donazione di plasma, accessibile a tutti!

Fonte: Ufficio Stampa