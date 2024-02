Elezioni Palaia, il centrosinistra candida Marica Guerrini

Si chiama Marica Guerrini la nuova candidata sindaca per il centrosinistra a Palaia. La quadra è stata raggiunta nell'incontro di ieri alla Saletta Capaccini di Forcoli. Ha partecipato lo 'stato maggiore' dell'amministrazione guidata da Marco Gherardini (dagli assessori ai consiglieri fino ai dirigenti e gli iscritti Pd). Erano presenti anche i consiglieri comunali d'opposizione, riuniti nella lista Noi un'altra storia per Palaia.

Guerrini, 62 anni, sarà la candidata sotto il simbolo del centrosinistra (nell'ultima tornata elettorale il nome era Palaia in Grande). L'attuale sindaco Marco Gherardini, nonostante la possibilità di concorrere per un terzo mandato, ha rinunciato nei giorni scorsi, seguendo il principio del ricambio all'interno delle istituzioni. Palaia, poco sotto i 5mila abitanti, è un Comune per il quale, secondo il Dl approvato dal governo, il limite dei mandati è stato tolto. Potenzialmente, se ci fosse il rinnovo costante, un sindaco potrebbe essere rieletto a vita.

Marica Guerrini da alcuni anni è pensionata, dopo aver lavorato in istituti bancari. Così si presentava nel 2019 durante la sua candidatura al Consiglio comunale: "Sono figlia di operai e ho lavorato per trentotto anni nel settore bancario occupandomi principalmente di credito alle aziende. Attualmente sono pensionata. Da sempre mi piace dedicare il tempo al prossimo. Lo faccio come volontaria della Misericordia di Forcoli, dell'AISM e in una casa per anziani".