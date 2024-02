Empoli per la Pace anche a Gaza, ospite Francesca Albanese

‘Conoscere per costruire la pace’, il ciclo di incontri organizzato dal comitato ‘Empoli per la pace’, vivrà domenica prossima 25 febbraio un altro, importante momento. Alle 10, presso il circolo Arci di Santa Maria in via Livornese 48, sarà infatti presente Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione ‘l’albero che cammina’ la cui presidente, Ornella Piccini, curerà l’introduzione.

Giurista, docente specializzata in diritto internazionale e diritti umani, insignita nell'aprile dello scorso anno del premio Internazionale ‘Stefano Chiarini’ in riconoscimento del suo lavoro giornalistico sulla Palestina e sul Medio Oriente, Francesca Albanese sarà a Empoli per presentare il suo ultimo libro ‘J’accuse’. “Il volume – si legge nella nota che ne accompagna la vendita online - non è l’intervento di parte di un’attivista ma il contributo di una donna che svolge da anni un incarico di alto profilo istituzionale e che può aiutarci a vedere e a capire ciò che non vediamo”. Un punto di vista sicuramente importante sul conflitto che insanguina ormai da anni il medio oriente e che, dallo scorso 7 ottobre, sta vivendo una fase drammatica.

L’ingresso è libero.

Fonte: Comitato Empoli per la Pace