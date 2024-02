"Ho pugnalato mia madre", 20enne arrestato all'Elba per tentato omicidio

Un 20enne elbano è stato arrestato alle luci dell'alba di questa domenica per lesioni personali aggravate verso la madre. Avrebbe colpito la donna con un paio di formici: dopo averla svegliata in camera da letto, lui si è scagliato con violenza colpendola alla testa. Il vicinato, sentendo le urla della ferita, hanno chiamato il 112. I carabinieri del Norm e di Portoferraio lo hanno arrestato, era fuggito di casa ancora in stato confusionale per poi costituirsi in caserma. La donna non ha riportato gravi conseguenze fisiche, cavandosela con qualche punto di sutura. Vicino la casa, nella vegetazione, sono state trovate le forbici ancora insanguinate. Il giovane è stato dichiarato in arresto per lesioni personali aggravate e trasferito nel carcere delle Sughere di Livorno. Il giudice ha convalidato l'arresto per tentato omicidio, ipotesi formulata dalla procura, e ha confermato la detenzione in carcere.