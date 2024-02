Il Comune di Figline e Incisa Valdarno cerca un project manager per l’ufficio Opere Pubbliche

Sono aperte fino a giovedì 15 marzo 2024 le candidature al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto da Project Manager per l’Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Tra le varie attività richieste dall’incarico, la figura selezionata si occuperà dell’esecuzione dei lavori relativi a nuove opere e della manutenzione del patrimonio comunale, oltre che del monitoraggio e del controllo dei lavori e della loro conformità. Gestirà quindi i rapporti con i vari stakeholder e si occuperà dell’organizzazione dei cantieri, curando inoltre la direzione dei lavori. Supporterà infine il responsabile di protezione civile e coordinerà i rapporti con le associazioni di protezione civile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno aver conseguito la laurea in una delle seguenti materie: Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile-architettura (per Lauree vecchio ordinamento-DL); Architettura del paesaggio, Architettura e Ingegneria edile, Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza (per Lauree Magistrali ex DM n. 270/2004); Architettura del paesaggio, Architettura e Ingegneria edile, Ingegneria civile (per Lauree specialistiche ex DM 509/99); Ingegneria civile e ambientale, Scienze dell’architettura, Scienze e tecniche dell’edilizia (per Lauree di I livello).

Le candidature devono essere presentate online, utilizzando esclusivamente il Portale Reclutamento InPA (https://www.inpa.gov.it/), per il quale è richiesta l’autenticazione con SPID, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”. La scadenza è fissata alle ore 13 di giovedì 15 marzo 2024.

Per la partecipazione al concorso, inoltre, dovrà essere effettuato un versamento non rimborsabile del contributo di ammissione al concorso di 10 euro, indicando come causale del versamento “Contributo di ammissione al concorso pubblico per 1 posto Project Manager”. Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

– bollettino di c/c postale n. 25426503;

– IBAN - IT59G0760102800000025426503 intestato a Comune di Figline e Incisa Valdarno.

La ricevuta dovrà poi essere allegata alla domanda in formato digitale (.pdf).

I candidati ammessi al concorso dovranno quindi sostenere una prova scritta che si svolgerà giovedì 21 marzo 2024. Coloro che supereranno questa prima fase, dovranno poi svolgere una prova orale prevista per giovedì 4 aprile 2024, che consisterà in un colloquio tecnico-professionale finalizzato ad approfondire le conoscenze e le competenze in materia. Il luogo di svolgimento delle prove ed eventuali variazioni al calendario, così come tutte le comunicazioni ed informazioni ai candidati relative alla selezione, verranno comunicati sul sito istituzionale www.comunefiv.it nella sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso” e sul Portale Inpa.

Per eventuali problemi in fase di compilazione della candidatura è attivo il servizio assistenza all’indirizzo concorsi@comunefiv.it. Tutti i dettagli e la documentazione relativa al bando sono disponibili a questo link.

Fonte: Ufficio Stampa