Il consigliere Melio ricoverato in ospedale: "Ci vorrà un po' ma torneremo come prima"

Il consigliere regionale Iacopo Melio si trova ricoverato in ospedale, al San Giuseppe di Empoli. A renderlo noto è lo stesso consigliere questa sera tramite i social. Sotto ad una fotografia, che ritrae il letto d'ospedale, Melio esordisce con un velo d'ironia: "Io l'avevo detto che la settimana di Sanremo era una cosa faticosa, ma non mi credono mica... Sono in ospedale a Empoli da quasi una settimana, curato con l'attenzione e l'affetto di sempre da tutto il reparto Alta Complessità e non solo".

Melio nell'agosto 2022 fu sottoposto ad un intervento di tracheostomia. Un momento che affidò sempre ai suoi profili social. Oggi "scrivo questo unico post, come al solito, perché più facile avvisare visti i messaggi e gli impegni annullati" aggiunge. "Ci vorrà un po' per tornare come prima, ma ci torneremo. Per forza. Abbiamo un sacco di cose da fare. Ci sentiamo, spero presto" conclude.

In fondo al messaggio il consigliere, originario dell'Empolese Valdelsa, aggiunge infine: "Per l'ennesima volta: viva la sanità pubblica, gratuita, aperta a tutte e tutti".