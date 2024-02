Italia Viva nel csx a Empoli? Mantellassi: "Non riscontro grossi punti di distanza"

Una coalizione a 4 con l'ingresso di Italia Viva? Potrebbe essere un obiettivo a portata di mano per il centrosinistra empolese, a sostegno del candidato sindaco Alessio Mantellassi. Il partito di Matteo Renzi potrebbe fare compagnia a Pd, Alleanza Verdi-Sinistra e Azione dopo gli ultimi raffronti proprio tra i primi membri del patto. Italia Viva era rimasta fuori nei giorni in cui Simone Campinoti, imprenditore empolese ed ex presidente di Confindustria, era stato avvicinato dal centrodestra in modo risultato poi determinante. Com'è andata a finire lo sappiamo: Campinoti ha restituito la tessera e ha avuto il sostegno, come indipendente, da FdI-Lega-FI. Italia Viva dunque doveva decidere come comportarsi e l'avvicinamento a sinistra si era fatto più concreto.

Mantellassi, alla domanda se IV entrasse in squadra, ha risposto: "La coalizione è aperta all'interlocuzione, la decisione spetta anche ai 3 partiti che hanno firmato in prima istanza il patto. Non riscontro grossi punti di distanza con loro".

Andrea Pini, coordinatore Italia Viva per l'Empolese Valdelsa, conferma quanto affermato: "Mantellassi ha ragione, è in corso un’interlocuzione con le liste che lo sostengono e va detto che sui temi ci stiamo ritrovando. Credo andremo ad un incontro decisivo presto. Aggiungo che Italia Viva a Empoli ha sempre dialogato con PD e Azione e che non c’è mai stato un avvicinamento di Italia Viva alla destra, ma solo di Campinoti".