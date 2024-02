Lazzeretto, incontro su servizi e progetti educativi di Cerreto Guidi

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha promosso un ciclo di incontri pubblici con la cittadinanza con l’obiettivo di approfondire temi ed argomenti di attualità legati al territorio.

Quello in programma Sabato 24 febbraio alle ore 10,30 al Circolo ARCI di Lazzeretto, ha la finalità di approfondire tutto ciò che l’Amministrazione comunale porta avanti nell’ambito dei servizi e dei progetti educativi.

“Si tratta -sottolinea il Sindaco Simona Rossetti- di un settore che tra ragazzi, genitori, docenti ed operatori, coinvolge migliaia di persone in un’attività che riteniamo prioritaria e per la quale impegniamo importanti risorse umane ed economiche, garantendo oltre alla quantità, la qualità dei servizi messi a disposizione. Tutto questo avviene a fronte di tariffe che sono tra le più basse in circolazione. Questo incontro aperto a tutti, vuole essere proprio l’occasione per un approfondimento su una materia così importante che spesso viene data per scontata, ma che pensiamo vada approfondita per farne conoscere pienamente tutti i risvolti e dove vogliamo ribadire la volontà di mantenere alta la qualità dell’offerta”.

Nel corso dell’iniziativa il Sindaco Simona Rossetti, l’assessore alle politiche sociali e ai servizi per l’infanzia Mariangela Castagnoli, gli operatori delle Cooperative Eskimo e la Giostra mostreranno, anche attraverso grafici e slides, le caratteristiche dei nidi, dei centri estivi, dell’assistenza scolastica e di tutte quelle attività che insieme a mensa e trasporto scolastico, compongono l’articolata proposta dell’Amministrazione comunale nel campo dei servizi e dei progetti educativi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa