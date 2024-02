Legalizzazione droghe leggere, sei d'accordo? Il sondaggio di gonews.it

"Legalizzazione droghe leggere, sei d'accordo?", questa la domanda del nuovo sondaggio di gonews.it. Il tema della settimana è scaturito dalle recenti parole espresse dalla sindaca di Empoli, Brenda Barnini. Le argomentazioni hanno riguardato la sicurezza per la città, dall'ordinanza di chiusura anticipata di minimarket e bar kebab fino alle droghe leggere, tra consumo e vendita illegali che favoriscono la criminalità.

Sull'eventualità della legalizzazione delle droghe leggere, Barnini ha affermato: "Credo sia giunto il momento di attivare un dibattito politico". Già nel settembre 2021, gonews.it affrontò l'argomento della proposta di referendum sulla cannabis, sempre tramite un sondaggio al quale oltre il 58% dei lettori si disse d'accordo con la possibilità di autocoltivazione, contro oltre il 41% dei no.

Il sondaggio settimanale ritorna sul tema proprio in riferimento alle affermazioni della sindaca. Alla domanda, "Legalizzazione delle droghe leggere, sei d'accordo?" i lettori e le lettrici possono rispondere sì o no