Una campagna elettorale da 300 km a piedi: le proposte raccolte da Mantellassi per le frazioni di Empoli

300 chilometri a piedi (in media 20 km a tappa), 20 frazioni e località visitate, un tour ancora non completato (per ora sono 17 giorni) e circa mille persone incontrate 'faccia a faccia', passo dopo passo.

Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli, ha elencato alla stampa alcuni dei primi risultati raccolti in questa esperienza lungo le frazioni empolesi ("dove vi abita il 70% dei residenti", precisa). Da Villanuova a Ponte a Elsa, passando per Ponzano e molte altre località, le richieste e le proposte sono tante. Molte erano già state elencate durante la presentazione alla Casa del popolo di Ponte a Elsa nel primo incontro ufficiale.

Per esempio la rete di piste ciclabili che dovranno collegare le frazioni a sud, est e ovest verso il centro. Oppure la rete di servizi da implementare sempre nelle frazioni: gli ambulatori a fianco della nuova farmacia di Villanuova, oppure utilizzare altri edifici del patrimonio pubblico per affidare servizi di comunità tramite associazioni, terzo settore e privati. Parliamo dei servizi dell'Urp e il prestito bibliotecario.

Altre invece sono venute fuori proprio durante questi incontri e faranno parte del programma elettorale che verrà presentato nei prossimi giorni.

"Un ambulante dell mercato di Ponzano mi ha suggerito che Passo dopo Passo non rimanga un’esperienza di campagna elettorale, ma sia un metodo di ascolto strutturale dell’amministrazione. Sull’abbandono dei rifiuti, tema sentitissimo in varie frazioni, un signore a Villanuova mi ha consigliato di attivare insieme a Alia una campagna di informazione nelle scuole, con i bambini, a cui partecipare come Sindaco, per insegnare l’importanza della raccolta differenziata. L’idea mi è piaciuta così tanto che la inserirò nel programma elettorale".

Durante questi giorni, sui social del candidato sono apparse alcune storie di 'resistenza' dal commercio locale, come i cenciaioli di Pontorme o i commercianti di Ponzano. Altri esempi "che ci rendono orgogliosi della nostra città" riguarda chi ha creato a sue spese una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, con delle spillette dedicate.

Nei prossimi eventi sabato 24 e domenica 25 febbraio Mantellassi sarà a Serravalle, martedì 27 Bastia/Pianezzoli/Case Gerini e mercoledì 28 Corea (15-19).

"Non abbiamo dimenticato il centro - aggiunge Mantellassi -. Giovedì 29 febbraio alle 21 faremo un’assemblea pubblica sul tema sicurezza al Dopo lavoro ferroviario. L’ascolto e l’attenzione sono alla base della mia campagna elettorale e questo non esclude nessuna zona della città".

Elia Billero