Mantova misura la febbre all'Use Rosa Scotti

Anche a cose normali, quella di sabato sera alle 20.30 a Mantova sarebbe stata una partita cerchiata in rosso visto il valore della formazione lombarda, ma le tre sconfitte consecutive che l’Use Rosa Scotti ha incassato nelle ultime gare la rendono a dir poco importante. Un banco di prova importante sul campo di una squadra che viaggia al quinto posto a quota 24 punti (4 più delle biancorosse) e che è reduce dalla strepitosa vittoria centrata sul campo del Galli San Giovanni Valdarno.

“Siamo in un momento che in A2 non ci era mai successo – attacca coach Alessio Cioni – dobbiamo rimetterci in carreggiata e questa partita, almeno sulla carta, è forse ancora più difficile delle gare che abbiamo perso. Questo per assurdo potrebbe farci giocare più a cuor leggero, senza quel timore che abbiamo avuto nelle ultime partite che si trasforma in basse percentuali, qualche pallone perso, piccole cose che alla fine pesano molto sul risultato, specie in gare punto a punto. Non avere il favore del pronostico ci consente di poter affrontare la sfida con la sfrontatezza giusta liberando la mente”. “Mantova è un’ottima squadra – prosegue – con giocatrici di categoria superiore come Orazzo, giusto per dirne una. Dovremo quindi mettere in campo qualcosa in più che deve arrivare dalla voglia di riscattare le ultime prestazioni”.

All’andata la Scotti giocò una partita perfetta vincendo per 81-59 e stavolta, al di là di come finì allora, è chiamata ancora una volta a cercare una prestazione sopra le righe. Un’eventuale vittoria non sarebbe decisiva, ma sicuramente fondamentale per la rincorsa ai playoff.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Basket 2000 San Giorgio, arbitreranno Alessi di Lugo e Di Mauro di Sasso Marconi.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa