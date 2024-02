Dramma in Calabria: muore il calciatore toscano Marco Pezzati

Aveva solamente trentun anni Marco Pezzati. È morto a Isca sullo Ioni, in Calabria. Con la sua auto sarebbe finito fuori dalla carreggiata, la vettura si sarebbe ribaltata e per lui non ci sarebbe più stato niente da fare. L'incidente è avvenuto non lontano da Catanzaro, lungo la statale 106. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco, ma per Pezzati non c'è stato niente da fare.

Pezzati era nato a Firenze e cresciuto a Scandicci, era un apprezzato sportivo. Giocava a calcio come difensore nel San Luca in Calabria, dopo una carriera a buoni livelli nei dilettanti in Toscana tra Signa, Massese, Ponsacco, Gavorrano, Sangiovannese e Scandicci.

Sandro Fallani, sindaco di Scandicci, lo ha ricordato così: "Ragazzo cresciuto in città, famiglia straconosciuta, laureato in economia e commercio, ogniqualvolta lo incrociavo per strada sempre sorridente e pronto a scambiare due parole. Ho celebrato il matrimonio del fratello, ingegnere alla Ferrari, e spesso ne parlavamo con Claudio Davitti delle sue doti, del suo carattere. Mi sembra incredibile, davvero. Ci stringiamo tutti attoniti attorno alla mamma e ai suoi fratelli. Ciao Marchino".