Nuova area attrezzata per l'attività fisica a Certaldo

Certaldo si prepara ad accogliere, entro la fine di marzo, una nuova area dedicata allo sport e al benessere fisico all'aperto con strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva a corpo libero. Si è conclusa la prima fase di realizzazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo. Dopo un periodo tecnico di "maturazione" del calcestruzzo, si procederà con la collocazione delle attrezzature.

L'obiettivo principale è quello di promuovere e incentivare la pratica dello sport tra i cittadini, sia in autonomia che attraverso attività coordinate da associazioni sportive locali.

Il progetto rientra nell'ambito dell'Avviso Pubblico predisposto da Sport e Salute S.p.A. e A.N.C.I., finalizzato alla messa a sistema, l'allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. L'area, che si prevede completata entro il mese di marzo, sarà dotata di diverse attrezzature per esercizi fitness a corpo libero e con l'ausilio di attrezzature specifiche e polivalenti.

Le strutture, che potranno consentire lo svolgimento di attività fino a 24 utilizzatori contemporaneamente, saranno collocate in prossimità della percorrenza pavimentata, rendendo l'area agevole per tutti gli utenti, inclusi le persone con disabilità. Tra le attrezzature previste ci sono step, biciclette per braccia e gambe, barre per pull-up e push-up, spalliera, panca per tricipiti e un circuito per il corpo libero.

Il giardino Enrico Berlinguer è stato individuato come luogo ideale per ospitare queste attrezzature sportive. Il giardino, inaugurato nel 2014 e situato tra il plesso della Piscina comunale e una grande struttura commerciale, è già dotato di percorsi ciclopedonali e attrezzature ludico-sportive grazie a una donazione effettuata dai parenti del compianto assessore comunale Giuseppe Zummo.

Le opere da realizzare per la realizzazione dell'area sportiva comprendono il livellamento del terreno, la messa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento per i plinti di fondazione e il getto di cls per la creazione dei plinti delle attrezzature sportive. La fornitura e la posa in opera delle attrezzature saranno gestite dalla ditta individuata da Sport e Salute S.p.A.

Un aspetto importante è che l'area sarà dotata di un impianto di illuminazione, consentendo l'utilizzo delle attrezzature sportive anche durante le ore serali, ampliando così le opportunità per la comunità di godere di uno spazio dedicato al benessere fisico e al divertimento all'aria aperta.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa