Parcheggio pubblico sotterraneo del Parco Corsini, il cdx: "Ribadiamo nostra contrarietà"

In data 8 febbraio 2024 a firma dei gruppi consiliari di FI- centrodestra Fucecchio, Lega Salvini premier e Gruppo Misto, abbiamo depositato a protocollo la richiesta di convocazione di Consiglio Comunale aperto ai sensi degli articoli 25 e 39 del regolamento del Consiglio Comunale in merito al progetto di parcheggio pubblico Sotterraneo di via Sbrilli, all’interno del Parco Corsini.

Confidiamo che quanto prima la nostra richiesta venga accolta ed il Consiglio Comunale convocato in modo da consentire ai cittadini Fucecchiesi di partecipare ed intervenire sull’argomento, esprimendo le loro opinioni, visto la mancanza di un vero processo partecipativo in precedenza.

Come Gruppo Forza Italia ribadiamo la nostra netta contrarietà ad un’opera che riteniamo non funzionale a risolvere i problemi degli spazi di sosta del Centro Storico, (ricordiamo su 87 posti solo la metà riservati ai residenti) e pericolosamente gravosa per le casse comunali ( ai 4 milioni di euro della Regione, che sono soldi dei cittadini Toscani e Italiani che non saranno certamente sufficienti si aggiungono 600 mila euro di interessi interamente a carico dei Fucecchiesi), e negativamente impattante nel contesto del parco Corsini e di quella parte del centro Storico che attesta su via Sbrilli.

Questa Amministrazione targata PD , come anche le precedenti, ha realizzato progetti urbanistici che hanno profondamente alterato l’immagine di Fucecchio, le sue strade e le sue piazze, i suoi spazi e corridoi verdi, i suoi margini storici, ignorando le caratteristiche storico-architettoniche esistenti.

Le opere pubbliche devono essere realizzate all’esito di valutazioni complesse ed approfondite, rispettose del contesto nel quale esse dovranno essere collocate ed utilizzate e,a nostro giudizio queste valutazioni non sono state compiute per il progetto di Il parcheggio di via Sbrilli che impatterà in modo considerevole sul parco Corsini.

In merito a viabilità e spazi di sosta, non possiamo non rilevare che le decisioni della Giunta Spinelli non hanno l’effetto di risolvere né i problemi della mancanza di parcheggi né quelli della sicurezza stradale.

Da quando sono stati riattivati i pagamenti sulle strisce blue, con aumento degli stalli a pagamento in Piazza XX Settembre, si osserva che le strade vicine e laterali sono piene di auto, le strisce blue semivuote, i divieti di sosta fuori dalle strisce blue specialmente nella zona di Piazza Lavagnini costanti.

Ci domandiamo se, in un momento di grave crisi economica, sia stato opportuno, per i cittadini e per gli esercizi commerciali, ampliare le soste a pagamento o al contrario, come noi riteniamo, ridurle fortemente e limitarle all’essenziale.

Fucecchio non è una cittadina che conosce i carichi di traffico delle metropoli: le soluzioni per la viabilità e gli spazi di sosta devono essere trovate ma nel rispetto del contesto, da salvaguardare e tutelare, ed anche dei cittadini e di tutti coloro che a Fucecchio vivono e lavorano.

FI Centrodestra Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai

Sabrina Ramello Consigliere FI Unione Empolese Valdesla