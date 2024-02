Buongiorno oggi ringrazio Remo che mi ha scritto questa semplice e facile ricetta che potete realizzare anche se avete poco tempo a disposizione.

Il cavolo romanesco è bello ance da vedere con la sua forma geometrica particolare, è un ortaggio conosciuto fin dall'antichità e arriva dall'Asia Minore. Ha un sapore dolce e delicato, povero di calorie tipico della stagione autunnale e invernale. E' tipico del Lazio e ha proprietà antiossidanti.

Vi lascio un link se volete approfondire su questo ortaggio:

www.my-personaltrainer.it/alimentazione/broccolo-romano.html

Penne rigate con crema di cavolo romanesco

Ingredienti per 4 persone

360 gr di penne rigate

1 spicchio d’aglio

1 cavolo romanesco

50 gr di parmigiano reggiano grattugiato

Olio extravergine di oliva

4 cucchiai di pangrattato

Sale

Preparazione

Spuntate il cavolo e ricavate le cimette. Lavatele sotto acqua corrente e lessatele in acqua bollente salata. Quando saranno diventate tenere scolatele con un mestolo forato e tenetele da parte. Lessate le penne nella stessa acqua di cottura delle verdure. Nel frattempo ripassate le cimette in una padella antiaderente co olio e aglio un paio di minuti, quindi trasferite nel boccale del mixer e frullate fino ad ottenere una crema liscia, unendo il parmigiano grattugiato e se lo gradite un pizzico di peperoncino in polvere. Scolate la pasta al dente e conditela con la crema di cavolo romanesco mantecando con poca acqua di cottura se necessario. Trasferite nei piatti da portata e servite con il pangrattato che avrete fatto tostare in un padellino antiaderente senza grassi.

Remo

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.