Poggianti candidato sindaco, arriva l'appoggio dell'Udc

L'UDC si schiera con Andrea Poggianti appoggiando la sua candidatura a Sindaco di Empoli. In coerenza con il percorso degli ultimi dieci anni, iniziato da Francesco Gracci e dallo stesso Poggianti, abbiamo deciso di sostenere, per la carica di “Primo Cittadino” del nostro comune chi, da sempre, ha rappresentato il centrodestra. Andrea Poggianti, in questi anni, ha lavorato con impegno e dedizione portando all’attenzione del Consiglio Comunale oltre 150 tra mozioni ed interrogazioni. Crediamo che abbia tutte le competenze per ricoprire la carica e portare la svolta di cui Empoli ha bisogno, pertanto ancora una volta saremo al suo fianco (l'Udc era stato un membro della coalizione di centrodestra nella prima candidatura a sindaco di Poggianti, NdR).

Enrico Mencattini, Commissario Regionale UDC

Antonio Bossa, Coordinatore UDC Empolese-Valdelsa