Rapina a un negozio kebab a Firenze

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno scoperto un caso di rapina a un negozio kebab di via Ghibellina a Firenze, dopo il ritrovamento di un registratore di cassa abbandonato in piazza dell'Unità d'Italia. Il titolare del negozio ha riferito di aver affrontato due uomini che hanno minacciato di denaro e si sono scontrati con lui. I rapinatori sono riusciti a prendere la cassa e a fuggire, ma il commerciante li ha inseguiti. In via Pandolfini c'è stato un secondo scontro, durante il quale il negoziante è stato aggredito e ha dovuto recarsi in pronto soccorso. Le indagini dei carabinieri sono in corso per rintracciare i rapinatori.