Stati Generali della Cultura: la commissione regionale a Testo

“Promozione della letteratura italiana e della lettura”. Un appuntamento all’interno di “Testo” che rientra negli Stati Generali della Cultura e segna il percorso di avvicinamento della commissione regionale, guidata da Cristina Giachi, e della Consiglio regionale verso il Salone del libro di Torino. Domani, venerdì 23 febbraio alle 11, sarà la presidente Giachi, promotrice della proposta di legge sull’introduzione della lettura libera nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, ad introdurre l’incontro nell’ambito di “Testo” nell’Arena Olivetti, alla Stazione Leopolda di Firenze.

Tra gli interventi Raffaello Napoleone, amministratore delegato Pitti Immagine, ed Elena Pianea, direttrice dei beni istituzioni attività culturali Regione Toscana. A coordinare l’evento Laura Pugno, esperta per la promozione culturale del MAECI; Annalena Benini, direttrice del Salone internazionale del Libro di Torino; Innocenzo Cipolletta, presidente dell’associazione italiana editori; Adriano Monti Buzzetti, presidente del centro per il libro e la lettura; Mauro Mazza, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024; Alessandro De Pedys, direttore generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del MAECI.

A conclusione dell’incontro, alle 12,15, la tavola rotonda alla quale partecipano il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, La presidente del centro di Firenze per la moda, Antonella Mansi, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e la vicesindaca di Firenze, Alessia Bettini.

Testo è l’appuntamento annuale per lettori e addetti ai lavori che propone una visione in profondità del mondo dei libri e porta a Firenze la migliore editoria, tra grandi gruppi e indipendenti, con una selezione di titoli e novità letterarie, ospiti da tutto il mondo e un ricco programma di presentazioni, incontri ed eventi coordinato da un team di curatori trasversali al mondo della scrittura.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale