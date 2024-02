Vandali a Montelupo, riunione in prefettura: "Percorsi inclusivi per evitare atti di violenza"

Il Comitato provinciale fiorentino dedicato all'ordine e alla sicurezza pubblica si è concentrato su Montelupo Fiorentino nell'ultima riunione di ieri in prefettura. Presente a Firenze il sindaco Paolo Masetti e i vertici delle forze dell'ordine. Sul tavolo gli episodi di vandalismo e aggressioni che da mesi sono sulle cronache locali.

L'impegno delle forze dell'ordine sul territorio deve essere mantenuto e rinforzato, ma oltre a questo il comitato ha voluto puntare a un'azione "di impegno civico" per individuare "percorsi inclusivi". Le situazioni di disagio e "svantaggio educativo" dovranno essere prevenute "per evitare degenerazioni in dipendenze, marginalizzazione, dispersione scolastica fino a giungere all’estremo di atti di violenza e di natura penale".

Per questo sarà previsto un incontro con l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, l'Asl Centro e l'ufficio scolastico.

Oltre a questo, per rafforzare la sicurezza partecipata e la cittadinanza attiva, sarà dato nuovo impulso al controllo di vicinato.