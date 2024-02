Verde urbano, Masi (BE-M5S): "Dobbiamo averne cura"

“Questa amministrazione voleva fare un giardino intorno al gassificatore: il verde urbano inteso come greenwashing, ovvero l’abbellimento di facciata. Utilizzare gli alberi per coprire le nefandezze – dice Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle – Una manifestazione di volontà che, da sola, dimostra la sensibilità ambientale di chi ci ha governato finora. “Ma il verde urbano è il nostro ossigeno – continua Masi – Dobbiamo averne cura. A Empoli, invece, si fanno seccare alberi e piante; si tengono aiuole e giardini incolti e abbondanti. E, come se non bastasse, si continua a prevedere nuova urbanizzazione, nuovo cemento. Bisogna avere la consapevolezza che continuare a consumare il suolo pubblico, come nel caso della variante strutturale, gettando cemento nelle poche aree che possono essere utilizzate per l’agricoltura, vuol dire minare direttamente alla salute dei cittadini”. Di questo e di molto altro si parlerà sabato 24 gennaio, alle ore 16.,30, al Palazzo Pretorio di Empoli in un’iniziativa aperta al pubblico e organizzata dal Movimento 5 Stelle. Tra i relatori, oltre a Masi, il professor Alessandro Bottacci e la consigliera comunale dei 5 stelle, Anna Baldi.

Fonte: Ufficio Stampa