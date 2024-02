Addio a Dioum Badara, operatore Shalom molto noto in Valdera

Lo scorso mercoledì è scomparso Dioum Badara, operatore del Movimento Shalom Onlus. Ne dà notizia la famiglia, consapevole di come l'uomo fosse unpunto di riferimento per le diverse comunità africane locali.

Un uomo che ha dedicato maggior parte della sua vita al sociale e al solidale, molto conosciuto in Valdera e dintorni.

Quest'oggi, venerdì 23 febbraio, la salma è stata esposta presso la Misericordia di Pontedera mentre i funerali avranno luogo domani, sabato 24, alle 10.30 al Circolo Galimberti di Pontedera.