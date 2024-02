Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino rivive la storia di Anastasia, figlia dell’ultimo Zar Nicola

Una grande serata di danza scandisce l’intenso programma del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Giovedì 29 Febbraio alle ore 21,00 è la volta di “Anastasia- L’ultima figlia dello Zar”.

La coreografa Roberta Ferrara e il regista Michelangelo Campanale hanno organizzato uno spettacolo di notevole impatto. In scena i danzatori fanno rivivere la triste storia della figlia dell’ultimo Zar Nicola, la principessa Anastasia.

Berlino,1920. Una donna, dopo essere stata salvata dalla morte in un canale e dopo mesi di mutismo in ospedale, rivela di essere Anastasia, l’ultima figlia dei Romanov, i reali russi trucidati dalle milizie bolsceviche nel 1918. Una sopravvissuta. Uno dei casi più misteriosi del Novecento. È lei o non è lei? La danza esplode nello spazio e, in dialogo con le proiezioni video, ricrea luoghi lontani che trasformano, allargano, sbriciolano le pareti di quell’ospedale nel quale Anastasia è intrappolata nella ricerca di sé stessa.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino proseguirà nel mese di marzo con “La signora del martedì” (lunedì 25) con Alessandro Haber e Giuliana De Sio.

Giovedì 29 Febbraio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

ANASTASIA- L’ULTIMA FIGLIA DELLO ZAR

Genere: danza

Coreografie: Roberta Ferrara

Luci: Roberto Colabufo

Drammaturgia, regia e disegno luci: Michelangelo Campanale

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 22,00/ ridotto € 20,00

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 20,00 /ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE: In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI) tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa