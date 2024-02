Asfaltature tra Pontorme e Cortenuova, il programma dei lavori

Proseguono gli interventi di manutenzione stradale come da programma dell’amministrazione comunale che intende garantire ai propri cittadini un generale miglioramento delle strade stesse. I prossimi lavori cominceranno a partire da lunedì 26 febbraio 2024, andranno avanti nei giorni successivi, salvo condizioni atmosferiche avverse e interesseranno le vie Arnovecchio, Monaco, Campania e Berni.

L’intervento si articolerà in tre fasi consecutive corrispondenti ad altrettanti interventi di manutenzione che interesseranno tratti di strada e provvedimenti di modifiche temporanee di viabilità distinte secondo gli stati di avanzamento lavori.

Per rendere più agevole il transito, migliorare la sicurezza stradale, saranno adottate alcune modifiche temporanee alla circolazione veicolare fino al completamento delle lavorazioni.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 78 del 22 febbraio 2024 nelle vie Arnovecchio, Monaco, Campania e Berni saranno disposte le seguenti modifiche alla viabilità per poter svolgere l’attività di manutenzione del manto stradale: dalle 8 alle 18 compreso i giorni di sabato e ad esclusione dei giorni festivi, a partire dal giorno 26 febbraio 2024 fino al completamento delle lavorazioni relative ai tre interventi programmati a cui corrispondono interventi di manutenzione che interesseranno tratti di strada e provvedimenti di modifiche temporanee di viabilità, attivate in fasi consecutive, secondo gli stati di avanzamento lavori, in via Arnovecchio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Piano all’Isola e il civico 50, via Monaco, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Berni e l’intersezione con via delle Olimpiadi, via Campania, nel tratto in corrispondenza tra intersezione con via Monaco e il civico 6 e via Berni, nel tratto compreso tra via Monaco e il ponte, saranno disposti il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli necessari per la realizzazione dell’attività, il restringimento di carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico (nei tratti a doppio senso di circolazione stradale), ripristinando in sicurezza la viabilità non appena concluse le fasi di lavorazione necessarie alla realizzazione dell’attività.

"Anche questi lavori vanno nella direzione di garantire agli utenti della strada una maggiore sicurezza – sottolinea l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci -. Sono davvero molto contento che le lavorazioni che abbiamo in programma proseguano, nonostante ci sia ancora molto da fare. Si tratta di un affidamento fatto nel 2023 con somme proprie di bilancio. La nostra attenzione su questa tipologia di interventi resta una priorità".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa