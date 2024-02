Atlante 65+ in aggiornamento, avviso per i servizi verso gli anziani

Un nuovo avviso per aggiornare la ricognizione sui servizi agli anziani empolesi (over 65) attivi sul territorio, rivolto agli enti del terzo settore già attivi su tali servizi. Guardando al passato negli anni della pandemia, grazie ad un'importante interazione tra pubblico e soggetti del terzo settore, gli anziani hanno potuto contare su una rete sociale che ha garantito loro conforto, ma anche cura e assistenza nelle incombenze di tutti i giorni, come fare la spesa e acquistare i farmaci.

In questi anni, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, sono stati molti i servizi presenti sul territorio dedicati agli anziani, che hanno rappresentato per loro un valido aiuto e un conforto importante, soprattutto per coloro che vivono da soli con profondo disagio e forti difficoltà.

"Siamo orgogliosi di amministrare una città in cui sono tanti i servizi rivolti alle persone che hanno più di 65 anni - sottolinea l’assessora alle Politiche sociali e Welfare del Comune di Empoli, Valentina Torrini -. Affinché la cittadinanza ne possa beneficiare, tuttavia, è necessario che questi siano conosciuti. Da qui è nata l’idea della sindaca Brenda Barnini di realizzare una carta che li raccogliesse. Quella che proponiamo oggi è la seconda edizione di Atlante 65 + e speriamo che vogliano parteciparvi tutti i soggetti del terzo settore che offrono, a diverso titolo, servizi alla popolazione più adulta. Mettere a sistema ciò che già c’è è sicuramente il punto di partenza per consentire a tutte e tutti di essere protagonisti della città, ma anche per progettare insieme nuovi servizi e migliorarsi".

Ecco che il Comune di Empoli ha ritenuto opportuno pubblicare questo nuovo avviso per una ristampa della carta di facile ed immediata consultazione, nata nel maggio 2020: il progetto, denominato "Atlante65+”, intende attuare, tramite avviso pubblico, una ricognizione sui servizi agli anziani empolesi attivi e stimolarne l'adesione agli enti del terzo settore già attivi su tali servizi.

L'impegno del Comune di Empoli è provvedere dunque alla ideazione stilistica e grafica della carta (Atlante 65+. Ristampa anno 2024) e alla successiva sua pubblicazione/divulgazione sia nella sua stesura iniziale che nei successivi aggiornamenti.

REQUISITI - Ecco che torna questa opportunità, a cui possono aderire solo gli enti del terzo settore (ETS) così come definiti dall'art. 4 del Dlgs 117/2017 che attualmente stanno svolgendo servizi in favore di anziani (over 65) residenti sul territorio comunale e che sono in possesso: dei requisiti di cui all'art 93 e 94 e 98 del Dlgs 36/2023 e di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e per danni a cose e terzi.

Per presentare la propria adesione il termine di scadenza è il 22 marzo 2024.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE - Per chi dispone di posta elettronica certificata (PEC), l’istanza si trasmette alla PEC del Comune di Empoli: comune.empoli@postacert.toscana.it, mentre per coloro che dispongono di posta elettronica ordinaria (email ma non PEC), l’istanza si trasmette scrivendo all’email cartadeglianziani@comune.empoli.fi.it .

Il presente avviso è pubblicato e consultabile al link https://shorturl.at/eqyzR del portale dell’Ente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa