Bando regionale sull'efficientamento energetico, ANCI: "Un'occasione da non perdere"

Un'opportunità da non perdere per i Comuni toscani per l'efficientamento energetico degli immobili pubblici: è il nuovo bando regionale destinato ad enti locali, che stanzia 51 milioni di euro a sostegno della realizzazione degli interventi. Stamani il bando è stato presentato in un affollato incontro all’Auditorium Santa Apollonia di Firenze, organizzato da Regione ed Anci Toscana, con le assessore regionali Monia Monni e Serena Spinelli, tecnici e dirigenti.

Ad aprire e moderare i lavori il direttore di Anci Toscana Simone Gheri, che ha sottolineato come si tratti di una occasione da non perdere per i Comuni: "Auspico che le amministrazioni dimostrino ancora una volta la capacità di partecipare, vincere e spendere al meglio le risorse - ha detto - Sappiamo bene che tra Pnrr e fondi strutturali gli adempimenti sono tanti, ma dobbiamo fare uno sforzo e cogliere ogni opportunità, perché finalmente le risorse ci sono". Sempre in ambito di transizione ecologica, Gheri ha anche invitato i Comuni interessati a costituire le Comunità energetiche e rivolgersi all’ambito pubblico che supporta questi percorsi, con AnciToscana, Regione, ARR e CET; ed ha auspicato che sul fotovoltaico, a livello nazionale, si possano ascoltare le richieste che vengono dalla Toscana, per un equilibrio tra la necessità di utilizzare fonti alternative e il rispetto del paesaggio, come auspicato da un documento unitario dei sindaci toscani.

Tornando al bando, oltre alle risorse messe a disposizione dalla Regione per gli enti locali, aziende sanitarie e RSA pubbliche, sono attivabili anche quelle del GSE. Inoltre, vanno aggiunte anche le risorse destinate alle strategie territoriali per le aree interne e per le aree urbane.

Questo primo evento di promozione sarà seguito da una serie di webinar, per illustrare nel dettaglio i contenuti e i criteri del bando, le modalità di presentazione della domanda, oltre a uno spazio dedicato per rispondere a dubbi e quesiti. Le domande potranno essere presentate dal primo marzo al 28 giugno 2024.

La registrazione dell’evento di stamani è recuperabile da canale youtube della Regione Toscana