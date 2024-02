Cèramica Montelupo, aperto bando per le sponsorizzazioni

Il 21-22-23 giugno torna Cèramica, il festival dedicato alla produzione tipica di Montelupo.

L’evento principale del calendario di iniziative promosse dall’amministrazione comunale e dedicata alla valorizzazione della produzione tipica del territorio, con esposizioni, workshop, mostra mercato, incontri con gli artisti e spettacoli.

Come ormai da alcuni anni, per far fronte ai costi di organizzazione e gestione della manifestazione, l’amministrazione comunale ha pubblicato un bando per la ricerca di sponsorizzazioni rivolto agli imprenditori che vogliono prestare il loro sostegno a questa e ad altre manifestazioni istituzionali di carattere culturale e promozionale che saranno realizzate nel corso dell’anno.

Le sponsorizzazioni rappresentano un’importante occasione per le imprese del territorio, che potranno beneficiare della visibilità in tutte le iniziative legate all’evento.

Le modalità sono dettagliate nel bando. Il piano di comunicazione di Cèramica 2024 sarà supportato da autorevoli media partner e utilizzerà come strumenti di diffusione social network e siti istituzionali, pubblicità radiofoniche, affissioni di manifesti nelle principali città Toscane e distribuzione di materiale promozionale nel circuito culturale e turistico fiorentino. È stato predisposto un piano di acquisto di spazi promozionali e l’attività degli uffici sarà coadiuvata da ufficio stampa esterno che lo scorso anno ha permesso la pubblicazione di informazioni dedicate a Cèramica su importati testate nazionali.

Gli altri eventi in programma per il 2024 sono:

- il convegno sul Contratto di Fiume Pesa dal titolo “La risorsa idrica nel contesto di emergenza climatica” che si terrà il 6 marzo;

- la manifestazione Montelupo in fiore, mostra-mercato florovivaista che si svolgerà domenica 17 marzo 2024;

- Fool Park (7° edizione), manifestazione che si tiene nel mese di luglio presso il parco dell’Ambrogiana e propone eventi rivolti ad un pubblico giovane: concerti, stand up comedy, associazionismo, spazio socializzazione e tanto altro;

- la Città dei lettori, sempre nel mese di luglio;

- il Premio dello sport nel mese di settembre;

- Montelupo Street Food nel mese di settembre;

- Natale ad Arte.

Le offerte di sponsorizzazione dovranno essere presentate al Comune di Montelupo Fiorentino entro 30 giorni dall’inizio della manifestazione che si intende sponsorizzare.

Il bando è disponibile sul sito del comune:

https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/wp-content/uploads/2024/02/all.-A-bando-sponsorizzazioni-2024-1.pdf