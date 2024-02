Convocato consiglio comunale a Certaldo

È convocato per lunedì 26 febbraio alle ore 19, in prima convocazione, e alle ore 19:30 in seconda, il consiglio comunale straordinario del Comune di Certaldo. La seduta si terrà nella sala consiliare “Denise Latini” in municipio, in Piazza Boccaccio 13, e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i temi che saranno discussi.

Comunicazioni

1 - Comunicazioni del sindaco

2 - Comunicazioni della presidente

Verbali precedenti sedute

3 - Verbali sedute consiglio comunale straordinario del 29 novembre, del 19 e del 27 dicembre 2023 – Lettura e approvazione.

Proposte di deliberazione

4 - Collegio dei revisori dei conti – Elezione per il triennio 2024/2026 del presidente e nomina dei componenti estratti.

5 - Modifiche al regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – Approvazione.

6 - Urbanistica - piano operativo comunale - Aggiornamento n. 4 del quadro conoscitivo – Approvazione.

7 - Proposta di deliberazione di iniziativa popolare - Prot. n.° 1961 del 22 gennaio 2024 – Promotore consigliere Palazzo Eliseo avente ad oggetto: “Variante al progetto di riqualificazione del centro urbano di Certaldo”.

Ordine del giorno

8 - “Giù le mani da Ilaria Salis”. Ordine del giorno presentato dal consigliere Giuseppe Lombardo.

Mozioni

9 - “Variante al progetto di riqualificazione del centro urbano di Certaldo”. Mozione presentata dal Gruppo Lega Salvini Certaldo.

10 - “Installazione di una targa commemorativa alla quercia in memoria di Fabio Campani”. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Partito Democratico.

11 - “Lavori in piazza Boccaccio”. Mozione presentata da Emmanuele Nencini e Stefano Giannoni (Gruppo Misto).

Interrogazioni

12 - “Criticità in merito alla Casa della Comunità di Certaldo”. Interrogazione presentata dal Gruppo Lega Salvini Certaldo.

13 - “Investimenti esteri presso l’Azienda Agricola Fonti”. Interrogazione presentata dal Gruppo Lega Salvini Certaldo.

14 - “Chiarimenti e azioni urgenti in merito ai vuoti normativi sui tempi di convocazione delle commissioni comunali e alle partecipazioni da remoto”. Interrogazione presentata dal Gruppo Lega Salvini Certaldo.

15 - “Realizzazione campi da Padel al chiuso presso l’impianto sportivo di via Don Minzoni”. Interrogazione presentata dal Gruppo Lega Salvini Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa