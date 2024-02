Doppio presidio a Pisa in solidarietà agli studenti: "Chiediamo massima tutela dei diritti"

Dopo le cariche delle forze dell'ordine questa mattina ai cortei degli studenti, che manifestavano per la Palestina, questo pomeriggio forze politiche di centrosinistra e associazioni stanno tenendo un presidio iniziato alle 18 davanti alla prefettura di Pisa, in piazza Mazzini. In seguito all'episodio avvenuto nei pressi di piazza Cavalieri, sarebbero cinque gli studenti che sono ricorsi alle cure in ospedale (Qui la notizia).

Un presidio in solidarietà ai ragazzi e alle ragazze: "Le istanze della pace non devono mai sfociare in atti di violenza. Richiediamo la massima tutela dei diritti e delle libertà costituzionali come la libera manifestazione delle opinioni di tutte le persone" viene spiegato. Al presidio stanno partecipando Coordinamento Civico e Progressista, Pd, La citta delle persone, Si, Sinistra civica ecologista, Pisa Possibile, +Europa di Pisa, Cascina e Pontedera, Riformisti per Pisa, M5s, Psi di Pisa, Possibile Pistoia, Democratici Riformisti per San Giuliano Terme, Riformisti per San Miniato, Acli provinciali di Pisa e Lucca, Cittadinanzattiva Pisa, Associazione Barone Rampante, Associazione Orizzonte Comune di Crespina-Lorenzana. Un altro presidio, "contro la repressione" si sta invece svolgendo, sempre dalle 18, davanti al comune di Pisa promosso dalla Federazione Toscana e dalla sezione di Pisa del Partito dei Carc.

Nelle due piazze distinte sono riunite più di mille persone. Al momento non sono registrate criticità. I partecipanti ai cortei, che hanno poi attraversato i lungarni, si sono ritrovati in piazza Cavalieri.

