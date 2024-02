Due sindaci per salutare Francesca Bruni, in pensione dal Comune di San Miniato

Ultimo giorno di lavoro per un’altra colonna portante del Comune di San Miniato, Francesca Bruni. Laureata in legge e originaria di San Miniato Basso, da 37 anni è dipendente dell'Ente con sette anni di servizio nell'ufficio della segreteria generale, dopo l'ingresso tramite concorso nel 1994, e ben trenta come responsabile dei servizi demografici. A salutarla il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'ex sindaco e amico Vittorio Gabbanini.

"Desidero ringraziare Francesca Bruni, vero punto di riferimento per un ambito molto delicato ed importante come quello dei servizi demografici - commenta il sindaco Giglioli -. La sua preparazione e la sua competenza l’hanno resa, negli anni, una figura cardine non solo per i colleghi, le colleghe e le amministrazioni che si sono succedute, ma anche per l'intera cittadinanza. Con la sua esperienza si è sempre mossa con grande accuratezza ed attenzione soprattutto in occasione delle tornate elettorali, gestendo sempre con grande professionalità le situazioni diverse e spesso complesse che si è trovata di fronte. Desidero quindi rivolgerle un sincero ringraziamento per gli anni trascorsi nella casa comunale al servizio della nostra comunità e augurarle da parte di tutta l’amministrazione comunale un buon proseguimento per questa nuova fase della sua vita".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa