Elezioni Fucecchio, Picchianti: "Grazie al centrodestra unito, aperto al dialogo con realtà civiche"

Accolgo con soddisfazione e grande senso di responsabilità il comunicato con cui i tre principali partiti del centrodestra ufficializzano in maniera unitaria la mia candidatura a Sindaco di Fucecchio. Non ho mai avuto dubbi sulla compattezza della coalizione alle prossime elezioni amministrative. I nostri partiti hanno varie sensibilità e, seppur condividono la stessa scala di valori, hanno le proprie idee e le proprie specificità. Sono certo che questa ricchezza possa essere un valore aggiunto per il futuro di Fucecchio.

Devo ringraziare, quindi, tutti coloro che hanno trovato una sintesi sul mio nome e soprattutto ultimi, solo in ordine di tempo, gli amici della Lega il cui simbolo porterò con orgoglio accanto al mio nome sulla scheda elettorale. In tutte le nostre forze politiche abbiamo persone attive e presenti sul territorio, sono certo, quindi, della qualità della squadra che mi sta affiancando in questo percorso.

Rimane aperto il dialogo con alcune realtà civiche che mi stanno aiutando nella costruzione del programma che presenterò nei prossimi giorni, pertanto spero di poter annunciare a breve anche la nascita di almeno una lista civica che riesca a coinvolgere tutti coloro che non si riconoscono nelle strutture e nelle dinamiche dei partiti tradizionali.

Vittorio Picchianti, candidato sindaco FdI-FI