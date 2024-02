Elezioni Vinci, nasce una lista a sinistra: "Alternativa al governo Pd"

In Comune per Vinci: è questo il nome che un gruppo di cittadini residenti nel Comune di Vinci ha scelto per costruire una lista da presentare alle prossime elezioni amministrative, per costruire un’alternativa al modo in cui questo territorio è stato governato.

In Comune perché acqua, territorio, ambiente, cibo, cultura, sono beni comuni che sta a tutti noi difendere da privatizzazioni e aggressioni

In Comune perché la soluzione ai tanti problemi di una comunità viene dalla partecipazione e dalla condivisione, non dall’egoismo sociale e dall’individualismo

In Comune perché il percorso muove dal basso e, in quanto tale, assume una rilevanza straordinaria oggi, nel tempo in cui la politica è squalificata perché usata ai fini di carriera o per salvaguardia di interessi consolidati.

Un futuro diverso è possibile e lo possiamo costruire insieme. Il nostro è un percorso partecipativo, che già alla partenza sta riscuotendo un grande successo tra chi, in questi anni, ha lottato nei vari movimenti contro il gassificatore; contro la Multiutility e la sua quotazione in Borsa; per la protezione del verde urbano e dei boschi; per un’agricoltura di qualità, che produca cibo sano e pulito; per una mobilità sostenibile e dolce, che contrasti il predominio dei veicoli a motore; per un'urbanistica che riqualifichi i luoghi per la qualità della vita e che si opponga al consumo di suolo; per un turismo che viva il territorio senza che nel suo nome venga stravolto; per un reale diritto alla salute e all’istruzione.

È questa la Vinci che vogliamo. Anche il nostro candidato sindaco sarà scelto in questo percorso partecipativo e invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini di Vinci a farsi avanti e a partecipare ai nostri incontri. Perchè non di solo Pd è fatta Vinci.