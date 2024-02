Falorni e la sua giunta fanno il bilancio di 10 anni di lavoro a Castelfiorentino

Un bilancio complessivo di ciò che è stato fatto in dieci anni, dal 2014 a oggi. Dalle infrastrutture ai “fondamentali” per far ripartire l’economia e gli investimenti privati sul territorio. Dalla riqualificazione del tessuto urbano agli investimenti nel polo scolastico, nello sport, nel turismo e nell’ambiente, con un ampliamento della rete di mobilità sostenibile e delle aree a verde pubblico.

E’ con questo spirito che mercoledì 28 febbraio (Ridotto del Teatro del Popolo, ore 21.00) il Sindaco Alessio Falorni e la sua Giunta illustreranno alla cittadinanza il Bilancio di fine mandato, soffermandosi sui risultati raggiunti ma anche su alcune opere in corso di realizzazione, che per il loro carattere strategico sono destinate a imprimere un salto di qualità al ruolo di Castelfiorentino nell’Empolese Valdelsa.

Una riflessione a trecentosessantagradi sul territorio, ma anche un confronto a tutto campo con i cittadini, ai quali si deve rispondere a conclusione di un mandato che il Sindaco Falorni ha vissuto – come scrive in una pubblicazione che sarà presentata mercoledì – coltivando “l’amore per il proprio paese”, che da sempre rappresenta la base di una “Comunità”, coesa e vitale.

"Sono ormai prossimo alla scadenza del mio secondo mandato – osserva il Sindaco - e non nutro altra ambizione se non quella di tracciare un breve bilancio di questa esperienza. Che ho vissuto adoperandomi senza sosta per colmare un ritardo infrastrutturale davvero penalizzante per il nostro territorio (opere che da decenni attendevano di essere realizzate) ma anche puntando a incoraggiare questo sentimento, questo legame identitario, che scaturisce da una sensibilità di fondo".

"Per questo – ha aggiunto nel suo profilo social - ci terrei tanto a vedervi presenti in molti, anche per dirci due parole su un percorso che deve continuare, per il futuro della Valdelsa e della nostra Castelfiorentino. Ho piena fiducia nel fatto che chi verrà dopo saprà proseguire al meglio questo percorso, portandolo a nuovi, importanti traguardi; noi facciamo il punto su ciò da cui si riparte".

"Ci terrei in particolare – ha concluso il Sindaco - ad avere la presenza dei tanti imprenditori con cui abbiamo collaborato così bene in questi anni. C’è un lavoro da continuare di rappresentanza delle istanze di una zona particolare come la Valdelsa, che si sta tirando fuori dalle difficoltà recenti proprio grazie agli imprenditori e ai nuovi investimenti che sono arrivati".

La presentazione del Bilancio di fine mandato sarà oltremodo arricchita dall’inaugurazione di una mostra, nelle sale espositive del Ridotto, dove sono riportati i risultati più significativi che sono stati raggiunti negli ultimi dieci anni, comprese gli investimenti in fase di realizzazione o già finanziati che avranno un ulteriore approfondimento nello spazio eventi del Circolo “Il Progresso” a partire da sabato 2 marzo. La mostra al Ridotto osserverà il seguente orario di apertura: martedì e sabato ore 21.00-23.00, domenica ore 16.30-19.00.

