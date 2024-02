Il Comune investe 125mila euro del bilancio per asfaltare via Lucciano

125.000 euro: è questa la somma che l'amministrazione comunale ha stanziato per asfaltare il tratto di via Lucciano che collega la frazione montespertolese di San Quirico in Collina con il territorio comunale di San Casciano in Val di Pesa. Si tratta di un intervento affidato dal Comune di Montespertoli attingendo a risorse proprie e avvalendosi dell'azienda delle manutenzioni straordinarie stradali. Le lavorazioni si stanno concludendo in questi giorni in conseguenza di un impegno che l'Amministrazione si era assunta di fronte ai residenti di San Quirico in Collina, che utilizzano spesso la strada per raggiungere la località di Ponte Rotto all'interno del territorio di San Casciano.

"Questi lavori erano attesi da anni dai residenti di San Quirico e sono certo che miglioreranno sensibilmente la sicurezza stradale, oltre che consentire a tutti di raggiungere la zona artigianale di Ponte Rotto in meno tempo. Si tratta di un investimento a cui teniamo molto perché questo versante è un versante di confine importante ed era necessario investire risorse pubbliche per migliorarne le infrastrutture" commenta il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

I lavori in programma non terminano tuttavia qui: nelle prossime settimane ci saranno interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale anche in via Ortimino, nel tratto di via Lucardese dentro il capoluogo di Montespertoli, in via Sonnino e in via Nebbiano. Interventi di ripristino dei manti stradali a cura di TIM a seguito dei lavori di estensione della fibra FTTH sono inoltre previsti per questa primavera. Entro l'estate, infine, è prevista l'asfaltatura di un nuovo tratto di via Mandorli sulla base del vigente accordo con ALIA Servizi Ambientali SpA, che manutiene la strada trattandosi di uno degli accessi all'area dell'impianto di compostaggio di Casa Sartori. Dal punto di vista dei lavori per il consolidamento dei versanti franosi presenti sul territorio, invece, aprile sarà il mese in cui prenderanno il via le lavorazioni per la sistemazione della frana di via Botinaccio, all'intersezione con via Turbone.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa