Italy Intensives, tornano a Certaldo gli studenti Usa

È partita nei giorni scorsi la nuova edizione del programma "Italy Intensives", un'iniziativa di studio in Italia promossa dalla East Carolina University di Greenville, con Certaldo come fulcro principale, ricco di patrimonio culturale e eccellenze.

Il gruppo, composto da 17 studenti e cinque docenti, è stato calorosamente accolto dall'assessora comunale alla Cultura Clara Conforti presso Casa Boccaccio, uno dei simboli del borgo medievale.

Il progetto, sotto la guida di Linda Darthy, è attivo dal 2011 grazie a un accordo del 2010 tra il Comune di Certaldo e l'associazione culturale La Meridiana. Il suo obiettivo primario è offrire agli studenti universitari americani un'esperienza di studio all'estero immersiva nella cultura italiana.

Le lezioni si svolgeranno presso i locali comunali di Palazzo Stiozzi Ridolfi e nel borgo di Certaldo, consentendo agli studenti di vivere appieno il territorio e di partecipare a gite culturali nei musei e nelle città d'arte della Toscana. Gli argomenti trattati includono storia, arte, letteratura, lingua italiana e arti applicate.

I corsi sono progettati per stimolare la curiosità degli studenti e permettere loro di esplorare la cultura italiana in modo diretto. Saranno approfonditi anche temi legati a figure illustri come Giovanni Boccaccio, autore del Decameron, con opportunità di studio direttamente nei musei di Certaldo. Questo approccio consolidato è apprezzato di anno in anno, con ogni edizione che si arricchisce di nuove idee pur mantenendo una solida base tradizionale.

Durante l'accoglienza presso Casa Boccaccio, l'assessora Conforti ha donato a ciascun studente un omaggio di benvenuto da parte dell'Amministrazione comunale, un gesto caloroso per incitarli a esplorare il territorio e le eccellenze di Certaldo.

Inoltre, è stato letto il testo di Pietro Elia Maddalena, fondatore dell’associazione culturale La Meridiana, che ha offerto un invito alla scoperta dell'arte e della cultura, arricchendo così il clima di accoglienza e di apertura verso le bellezze del luogo. Durante l'evento, è intervenuto anche Elio, un residente di Certaldo Alto, per dare il benvenuto ai ragazzi, aggiungendo un tocco locale e autentico all'inizio di questa avventura di studio e scoperta.

"Questa iniziativa è un pilastro per la nostra comunità, celebrando la cultura e mettendo in evidenza i tesori di Certaldo, promuovendo la crescita intellettuale e rafforzando un legame internazionale duraturo ormai da oltre un decennio - afferma l'assessora alla Cultura Clara Conforti -. Accogliamo con gioia gli studenti e i docenti americani, offrendo loro l'opportunità di immergersi nell'incanto dell'Italia, nella sua arte e nella sua epica storia. È un percorso di cui andare giustamente fieri".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa