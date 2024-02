Lavoro, McDonald's cerca 50 addetti tra Empoli e Pistoia

McDonald's cerca per i suoi ristoranti di Empoli e Pistoia ben 50 persone. Per questo lancia un recruiting day il prossimo 7 marzo.

La figura ricercata è quella dell'addetto ristorazione-crew. I requisiti principali sono ottime doti relazionali, orientamento al lavoro di squadra, diploma di scuola media superiore e flessibilità oraria in base alle esigenze organizzative. Sono richiesti un approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e uno spiccato orientamento al cliente. Il lavoro è di tipo part-time, l'appello riguarda persone che vivono nelle vicinanze dei ristoranti di Empoli (via Livornese) e Pistoia (via Guicciardini)

Che lavoro fa questo addetto?

In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.

In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

L'annuncio, che trovate nel sito di McDonald's, è aperto a persone di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.

Per candidarsi basta cliccare qui.