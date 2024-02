Muore bimba di 2 anni nel Livornese, era affetta da una grave patologia

È scomparsa a soli due anni, dopo una grave patologia diagnosticata fin dalla nascita. La piccola era stata data in affidamento dal Meyer di Firenze a una famiglia di un piccolo borgo della provincia di Livorno, dove ha vissuto per il poco tempo che le è stato concesso, circondata dall'affetto dei genitori affidatari e di altri due piccoli anch'essi assegnati a quella famiglia. Dopo mezzogiorno di ieri, riporta la cronaca del quotidiano Il Tirreno, per la bimba è scattato l'arresto cardiaco. L'elisoccorso giunge in breve tempo e fa salire la bimba a bordo al campo sportivo di zona, trasferita da un'ambulanza. Le condizioni appaiono fin da subito disperate. La corsa al Meyer di Firenze è forsennata, ma dopo l'atterraggio per la piccola non c'è più niente da fare.