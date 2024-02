Palagi (Spc) ricorre al Tar per l'accesso agli atti di Alia Multiutility

E questo sarebbe il Pd e il centrosinistra per il pubblico contro la destra “cattiva” che vuole i serivizi pubblici essenziali in mano al mercato? Tutta l’operazione multi utility in Toscana è stata appunto portata avanti da pd e centro sinistra – con la destra sostanzialmente, ovviamente, connivente - : avevamo denunciato che sarebbe stato il colpo di grazia per il controllo pubblico, oltre a molto altro. Ne abbiamo avuto riprova in questi mesi, fra gli altri, a Firenze.

Alia, società capofila dell’operazione, ha negato ogni sorta di accesso agli atti al consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune, Dimitrji Palagi. Il consiglio comunale non può mettere becco in una società pubblica – e questa la spacciavano appunto per ripubblicizzazione.

Ultimo no in ordine di tempo poter sapere gli stipendi del management e i “premi” ad esso corrisposti. Sono affari che non riguardano i cittadini, perché è una società privata, è stata nella sostanza la (non) risposta. Se adesso il re è nudo – e continueremo a batterci per servizi effettivamente pubblici, quindi per le aziende speciali, non per carrozzoni che fanno i propri interessi – cominciamo con l’appoggiare il ricorso al Tar che lo stesso Palagi ha avanzato, per far imporre dalla giustizia amministrativa quelle risposte che dovrebbero invece essere un diritto sia – tanto più – di un consigliere comunale e anche delle cittadine e cittadini.

Lo faremo sostenendo e diffondendo la raccolta fondi per le spese del ricorso, lo faremo promuovendo accesso ad atti in altre realtà della Toscana, così come accessi civici. E valutando altri ricorsi similari. Questo a noi interessa, questo interessa alle cittadine e cittadini, adesso e pensiamo anche al momento della prossima tornata amministrativa, rispetto alla quale il no all’operazione multi utility e tanto più alla sua quotazione in borsa, sono e saranno per noi discriminanti

Fonte: Rifondazione Comunista