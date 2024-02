Palazzo Leggenda, evento con l’autrice Alice Campanini e del ‘Signor Orso’

Una mattinata in compagnia delle “Storie della domenica” a Palazzo Leggenda, ospite l’autrice Alice Campanini che leggerà il suo inbook Orso ha fame, domenica 25 febbraio 2024, alle 10.30. Sarà l’occasione per scoprire che cosa mangiano a colazione il Signor Orso insieme al suo amico Riccio Filippo e fare anche altro.

Infatti, dopo la lettura, le bambine e i bambini partecipanti saranno coinvolti in un’attività laboratoriale per preparare una buona e sana colazione utilizzando i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). L’attività è rivolta ai bambini dai 3 ai 7 anni di età ed è consigliata la prenotazione.





Questa iniziativa rientra nell’ambito del progetto comunale denominato “Ora Leggiamo noi”, che ha l’obiettivo di rendere la lettura uno strumento di inclusione, rendendo più che mai protagoniste le persone, gli utenti, offrendo opportunità nuove in un luogo accogliente, di tutti e per tutti, più che mai e fa parte del ricco programma settimanale che si svolge all’interno di Palazzo Leggenda.



«È un progetto bellissimo dove tutta la comunità viene coinvolta - sottolinea la sindaca Brenda Barnini –. Lo abbiamo già detto ma vale la pena ribadirlo, questo progetto è il risultato del lavoro e dell’impegno dei nostri uffici e della nostra amministrazione, capaci di elaborare progetti significativi e innovativi, come in questo caso nell'ambito dell'inclusione. Sono sicura che sarà una mattinata molto partecipata, ricca di emozioni, quelle più belle, a partire dai nostri piccoli che conosceranno l’avventura del Signor Orso e Riccio Filippo, grazie alla scrittrice Alice Campanini che è venuta a trovarci».



IN PILLOLE – “Ora Leggiamo noi” è un progetto della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, vincitore del bando promosso dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL) http://www.cepell.it/, istituto del Ministero della Cultura, denominato “Lettura per tutti 2022”. La biblioteca comunale empolese è risultata seconda all'interno della graduatoria nazionale: un risultato importante, che testimonia la qualità della proposta, formulata anche grazie alla preziosa collaborazione di partner locali e non. Al bando sono risultate vincitrici sette biblioteche in tutta Italia e la Fucini si è collocata in seconda posizione. Il progetto empolese è stato finanziato per l’intera somma richiesta, pari a 55.500 euro, risorse alle quali si è aggiunto il cofinanziamento da 12mila euro del Comune di Empoli, per un totale di 67.500 euro da investire nel progetto.



La biblioteca ha il supporto di sette partner, locali e nazionali, che da molti anni lavorano su queste tematiche come l’associazione Noi da Grandi, Abbracciami Aps, Il Piccolo Principe Sooc.Onlus, aps – etr Logos, Centro Studi Bruno Ciari, MPDF onlus e uovonero editore. In particolare, la collaborazione dei partner si concretizzerà in un ricco programma di formazione rivolta a operatori della biblioteca, cittadinanza e utenza specifica e a seguire in un calendario di attività, dedicato alle iniziative proposte dai nostri partner in merito alla lettura, 'terreno comune' per persone con disabilità e non, grazie, per fare un esempio, a lingua dei segni o comunicazione CAA.

IL PROGETTO - "Ora leggiamo noi" ha come scopo la “promozione della lettura nelle biblioteche attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali” e prevede una serie di attività formative e di incontri liberi mirati al superamento dei pregiudizi e a una più concreta integrazione dell’utenza con difficoltà di lettura o disabilità fisiche o sensoriali nei servizi bibliotecari offerti. Il progetto ha come target i cittadini con difficoltà di lettura, disabilità fisiche e/o sensoriali, pubblico che in parte è già utente della biblioteca ma la cui partecipazione è solitamente limitata a un’attività passiva. “Ora leggiamo noi” mira alla creazione di attività e servizi che coinvolgano attivamente nella loro realizzazione persone con difficoltà di lettura o disabilità: saranno loro gli attori e non solo i fruitori dei servizi. Così facendo, intende anche facilitare la conoscenza, lo scambio e l’interazione tra le diverse tipologie di pubblico del servizio bibliotecario. È previsto anche l’acquisto di risorse bibliografiche e attrezzature che agevolino una maggiore autonomia e indipendenza da parte degli utenti portatori di difficoltà specifiche.

Per prenotazioni: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa