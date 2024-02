Pelletteria, borse di studio per il corso dell’Alta Scuola con Fondazione CR Firenze

Chi volesse lavorare in pelletteria, nei reparti di progettazione e prototipia, ha la possibilità di imparare “i trucchi del mestiere” grazie all’offerta didattica dell’Alta scuola di Pelletteria Italiana. Nello specifico, il corso avanzato “Dal modello al prototipo” consente di apprendere nozioni su come realizzare cartamodelli manuali e digitali delle borse, oltre alla costruzione dei relativi prototipi.

Il percorso formativo avanzato è riservato a undici partecipanti. Per agevolare i partecipanti al corso “Dal modello al prototipo” sono state messe a disposizione delle borse di studio da parte di Fondazione CR Firenze. Per ogni partecipante sarà disponibile un contributo di 2.500 euro ad abbattimento del prezzo totale del corso che in questo modo diventa 3mila euro.

Ricco il programma di studi. Tratta di salute e sicurezza; materiali, utensili e macchinari per le lavorazioni in pelletteria; dimostrazioni ed esercitazioni sulle fasi di lavorazione (taglio, preparazione, montaggio e cuciture); spiegazioni, dimostrazioni ed esercitazioni per la realizzazione manuale dei cartamodelli dei modelli base. Inoltre, sono previste la realizzazione dei relativi canapini di prova, eventuali correzioni al modello base, la realizzazione dei prototipi; spiegazioni ed esercitazioni per la realizzazione dei modelli con il software bidimensionale Aimpes Cad e plottaggio; spiegazioni ed esercitazioni per l’industrializzazione delle fasi di lavorazione.

Il percorso formativo, previsto dall’18 marzo al 6 giugno, prevede 440 ore di laboratorio, oltre a uno stage (facoltativo). Si rivolge agli inoccupati con diploma di scuola media superiore o percorsi tecnico/professionali coerenti con il profilo in uscita.

«Si parla tanto di difficoltà della pelletteria e del distretto artigiano toscano alle prese con il crollo degli ordini - spiega Franco Baccani, presidente dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana -. Pensiamo che sia cruciale in questo la formazione di profili qualificati, in grado di rispondere agli standard qualitativi del mercato. I nostri corsi sono all’altezza di questa richiesta e un investimento per il futuro di chi li frequenta. In particolare, questo corso avanzato spazia su vari aspetti, inclusi quelli più all’avanguardia, in linea con la richiesta del settore e dei grandi brand».

«La Fondazione investe sulla formazione dei giovani del territorio – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – e questo corso rappresenta un’opportunità concreta e vicina al mondo del lavoro. Si tratta di un percorso formativo di qualità che grazie alle borse di studio che mettiamo a disposizione garantisce un accesso a tutti i ragazzi e le ragazze che intendono avvicinarsi al comparto della pelletteria, a prescindere dalla loro condizione economico-sociale».

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 marzo. Per candidarsi occorre inviare la domanda di iscrizione corredata da curriculum vitae, documento identità, codice fiscale, scrivendo a segreteria@altascuolapelletteria.it.

