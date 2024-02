Politiche giovanili: a Pisa una delle sessioni italiane del Parlamento Europeo Giovani

Promuovere lo scambio di idee sull'Unione Europea e il dialogo culturale tra i partecipanti, incoraggiando i giovani alla cittadinanza attiva. Dal 29 febbraio al 3 marzo la città di Pisa ospiterà una delle quattro sessioni regionali italiane del Parlamento Europeo Giovani - APS, ramo italiano dell’associazione internazionale European Youth Parliament.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, 23 febbraio, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza di Frida Scarpa, assessore alle politiche giovanili del Comune di Pisa, Gianni Lorenzetti, presidente di UPI Toscana, Giulia Bardelli, Amanda Prapaniku e Elisa Benigni, organizzatrici della sessione “pisana”, e Francesco Bertoli rappresentante del consiglio direttivo del Parlamento Europeo Giovani.

L’evento raccoglierà circa 120 studenti provenienti da tutta Italia ed Europa: l’obiettivo è quello di ispirare i giovani ad essere cittadini informati, aperti, attivi e responsabili, avvicinandoli il più possibile all’educazione alla cittadinanza attiva. I partecipanti saranno divisi in commissioni per discutere problemi attuali e formulare risoluzioni parlamentari in lingua inglese, simulando il processo decisionale del Parlamento Europeo. L'evento, il cui tema principale sarà "Telecommunications: Networking through Radio and Internet", mira anche a potenziare competenze di problem-solving, lavoro di squadra e dibattito multilinguistico dei partecipanti.

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a Pisa un altro evento nel solco delle politiche pubbliche per i giovani – dichiara l’assessore alle politiche giovanili, Frida Scarpa. Continuiamo a lavorare per favorire la partecipazione attiva dei nostri giovani nei processi decisionali e per creare, insieme a loro e per loro, nuove opportunità che li vedano protagonisti”.

L’appuntamento, strutturato su quattro attività principali, si svolgerà in due dei luoghi simbolo della città. La Stazione Leopolda che ospiterà la prima giornata, dedicata ai training dello staff europeo, e l’Assemblea Generale che si terrà nel Salone Storico domenica 03 marzo. Le attività di team building e di lavoro di commissione, in cui i delegati redigeranno la loro risoluzione finale, verranno invece svolte in varie sedi dell’Università di Pisa.

L’evento è patrocinato da Comune di Pisa, Provincia di Pisa, UPI Toscana, Regione Toscana, Università di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, con la collaborazione di Registro.it, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, FORMA Cultura, il CampanoLAB e IN’s.

Cos’è il Parlamento Europeo Giovani. E’ una associazione senza fini di lucro, che porta avanti le proprie attività grazie all'impegno di volontari e alle donazioni di enti pubblici e privati. L’obiettivo dell’associazione è formare una generazione di cittadini informati, aperti, responsabili, e dar loro gli strumenti per guidare cambiamenti nella società. Dalla sua fondazione nel 1994, decine di migliaia di giovani hanno partecipato a sessioni nazionali, regionali e internazionali, hanno costruito amicizie internazionali e hanno appreso competenze necessarie a portare un cambiamento nelle loro comunità.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa